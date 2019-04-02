Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Mazbatasını Aldı
36 dakika önce
- Adıyaman Adliyesi'ndeki mazbata törenine katılanlardan görüntüler AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Süleyman Kılınç'a mazbata verilmesi -Toplu fotoğraf çekimi ADIYAMAN - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Süleyman...
- Adıyaman
Adliyesi'ndeki mazbata törenine katılanlardan görüntüler AK Parti
'den Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Süleyman Kılınç
'a mazbata verilmesi
-Toplu fotoğraf çekimi ADIYAMAN - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Süleyman Kılınç, mazbatasını aldı.
Kılınç'a belediye başkanlığı mazbatası Adıyaman Adliyesi'nde hakim Mahmut Lütfü Yenihal tarafından verildi. Belediye Başkanı Kılınç
, Seçim Hakimi Yenihal'a seçim süresi boyunca göstermiş olduğu iyi niyetten dolayı teşekkür etti.
Kılınç, daha sonra AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın
, İbrahim Halil Fırat
, Muhammed Fatih Toprak
, Yakup Taş
, ve beraberindeki partililerle birlikte Adıyaman Belediyesi'ne geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:51 Kaynak: AA
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