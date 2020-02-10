Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, öğrencilerle bir araya - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, öğrenciler ile bir araya gelerek, "Ufka yolculuk bilgi ve kültür yarışması" için kitap dağıttı.



Başkan Kılınç, Safvan-Der tarafından yürütülen "Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışmasının" kitap dağıtım töreni için Hürriyet İlköğretim ve Rekabet Kurumu Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.



Bu yıl 29 Şubat ila 1-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınav için "edep ve adap" konularının işlendiği kitapları, dernek yöneticileriyle birlikte öğrencilere dağıtan Başkan Kılınç, tüm öğrencilere başarılar diledi.



Kitap okumanın önemine dikkati çeken Kılınç, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.