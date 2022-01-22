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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan kar yağışı uyarısı

22.01.2022 18:04
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan kar yağışı uyarısı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kılınç, AA muhabirine, kentte pazar günü etkili olması beklenen kar yağışına ilişkin, vatandaşlara gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları tavsiyesinde bulunduklarını belirtti.

Ekiplerin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kılınç, şu anda 120'ye yakın araç ve 400'ün üzerinde personel ile sahada kar temizleme çalışmalarının yürütüldüğünü aktardı.

Kılınç, "100 yılda bir veya iki defa görebileceğimiz bir kar manzarası ile karşı karşıyayız. Yarın birkaç gün sürecek kar yağışı da beklemekteyiz. Dolayısıyla ekiplerimiz canla başla çalışmakta. Girmedik sokak bırakmadık, hala da çalışmalarımız sürüyor. Ana arterlerimiz açık, diğer yandan da tuzlama çalışmalarımız sürmekte. Yarın bir dalga geliyor." dedi.

Yarın beklenen kar yağışı ile ilgili tedbirli olunması çağrısında bulunan Kılınç, "Temel ihtiyaçlar noktasında yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın dışarı çıkmasını istemiyoruz. Sürücüler kar lastiği takmadan yola çıkmasınlar." ifadelerini kullandı.

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Süleyman Kılınç, Adıyaman, Pazar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan kar yağışı uyarısı - Son Dakika
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