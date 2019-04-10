Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Adıyaman Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

28 dakika önce

31 Mart seçimlerinde partilerinden aday gösterilerek belediye meclisine girmeye hak kazanan encümenler, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Dr. Süleyman Kılınç'ın başkanlığında ilk meclis toplantısını yaptı.

Adıyaman Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı, System.String[]
31 Mart seçimlerinde partilerinden aday gösterilerek belediye meclisine girmeye hak kazanan encümenler, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Dr. Süleyman Kılınç'ın başkanlığında ilk meclis toplantısını yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua ederek ilk oturumu açan Adıyaman Belediyesi Meclisi'nin yeni üyeleri, yeni dönemde Adıyaman adına hayırlı işlere imza atma dileğinde bulundu.

İlk oturumun başkanlığını yapan Başkan Kılınç ise tüm meclis üyelerine yeni dönemde başarılar dileyerek, halktan aldıkları destekle bir dönem boyunca hep birlikte bu memlekete en güzel hizmetleri sunmaya çalışacaklarını söyleyip, hizmetin en güzeline layık olan Adıyamanlı hemşerileri için hep birlikte gece gündüz demeden çalışacaklarına vurguladı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:37 Kaynak: İHA
Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel
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