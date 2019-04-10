Adıyaman Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

31 Mart seçimlerinde partilerinden aday gösterilerek belediye meclisine girmeye hak kazanan encümenler, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Dr. Süleyman Kılınç'ın başkanlığında ilk meclis toplantısını yaptı.

31 Mart seçimlerinde partilerinden aday gösterilerek belediye meclisine girmeye hak kazanan encümenler, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Dr. Süleyman Kılınç'ın başkanlığında ilk meclis toplantısını yaptı.



Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua ederek ilk oturumu açan Adıyaman Belediyesi Meclisi'nin yeni üyeleri, yeni dönemde Adıyaman adına hayırlı işlere imza atma dileğinde bulundu.



İlk oturumun başkanlığını yapan Başkan Kılınç ise tüm meclis üyelerine yeni dönemde başarılar dileyerek, halktan aldıkları destekle bir dönem boyunca hep birlikte bu memlekete en güzel hizmetleri sunmaya çalışacaklarını söyleyip, hizmetin en güzeline layık olan Adıyamanlı hemşerileri için hep birlikte gece gündüz demeden çalışacaklarına vurguladı. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti

İstanbul'da İtiraz Süreci Devam Ederken 8 İlçede Adaylar Mazbata Almayı Bekliyor

Mazbatasını Alan CHP'li Belediye Başkanı Tekbirlerle Göreve Başladı

"Canavar" Olarak Nitelendirilen Dev Kara Deliğin İlk Kez Fotoğrafı Çekildi