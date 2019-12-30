Adıyaman Belediyeler Birliği toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyeler Birliği toplandı - Son Dakika

Adıyaman Belediyeler Birliği toplandı

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı.

Adıyaman Belediyeler Birliği toplandı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı.


Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç başkanlığında, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.


Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan belediye başkanları görüş alışverişinde bulundu.


Ziyaret sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarını Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek
Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı İstanbul'da yarın bu yollar kapalı İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:56 Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile başbaşa görüştü - Son Dakika
21:55 ARNAVUTKÖY'DE CAMİ MİNARESİ FIRTINADA BÖYLE SALLANDI - Son Dakika
21:55 ÜMRANİYE'DE CAM FABRİKASINDA KAZAN PATLADI 1 ÖLÜ 3 YARALI(3) - Son Dakika
21:54 AVCILAR'DA RÜZGARIN ETKİSİYLE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ - Son Dakika
21:53 Hatay iskenderun'a yaklaşık 100 milyon tl'lik spor tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:01:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman Belediyeler Birliği toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]