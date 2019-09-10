Adıyaman Belediyeler birliği toplantısı yapıldı
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Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başkanlığında gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başkanlığında gerçekleştirildi.
Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya katılan belediye başkanları görüş alışverişinde bulundu. Toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarını Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN
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