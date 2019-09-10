Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyeler birliği toplantısı yapıldı
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Adıyaman Belediyeler birliği toplantısı yapıldı

6 dakika önce

Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başkanlığında gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyeler birliği toplantısı yapıldı, System.String[]

Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başkanlığında gerçekleştirildi.


Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya katılan belediye başkanları görüş alışverişinde bulundu. Toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarını Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
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