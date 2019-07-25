Adıyaman Belediyesi çocuklarını bırakmak zorunda kalan aileye destek

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Oğlu nehre atlayan anneden kan donduran sözler: Bugün benim bayramım, öldüyse davul çalacağım

Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü

Erdoğan'ı en çok haber yapan 10 ülke belli oldu