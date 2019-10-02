Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi Güreş Takımı 1. Lig'e yükseldi
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Adıyaman Belediyesi Güreş Takımı 1. Lig'e yükseldi

1 saat önce

Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Büyük Erkekler 2. Lig Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda takım halinde dereceye girerek 1. Lig'e yükselen Adıyaman Belediyesporlu güreşçiler, başarılarını Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'la paylaştı.

Adıyaman Belediyesi Güreş Takımı 1. Lig'e yükseldi, System.String[]

Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Büyük Erkekler 2. Lig Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda takım halinde dereceye girerek 1. Lig'e yükselen Adıyaman Belediyesporlu güreşçiler, başarılarını Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'la paylaştı.


27-28 Eylül tarihlerinde Ankara Yaşar Doğu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan ve 11 kulübün katılımıyla gerçekleştirilen 1. Lig'e yükselme final müsabakalarında elde ettiği başarıyla takım halinde 4.'lüğü elde eden Adıyaman Belediyesporlu güreşçiler, 1. Güreş Ligi'ne yükselmeye hak kazandı.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret eden Adıyaman Belediyesi Spor İşleri Müdürü İshak Yıldız, Adıyaman Belediyespor Koordinatörü Mehmet Yıldırım ve Adıyaman Belediyesporlu güreşçiler, elde ettikleri başarıyı ve mutluluğu Başkan Kılınç'la paylaştı.


Elde edilen başarıdan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Kılınç, sporcuları ve yöneticileri tebrik ederek, "Elde edilen başarıdan dolayı gururumuz olan güreşçilerimizi kutluyorum. Ankara'da Adıyaman'ımızın adını güzel bir şekilde ülkeye duyurdular. İnşallah 1. Güreş Lig'inde de ilimizin ismini tüm ülkeye ve dünyaya aynı şekilde duyururlar. Bütün sporcularımıza, antrenörlerimize ve yöneticilerimize ilim ve şahsım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, başarılı sporcularla fotoğraf çektirdi. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:25 Kaynak: İHA
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