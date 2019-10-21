Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi hizmet binasında çevre düzenlemesi
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi hizmet binasında çevre düzenlemesi

Adıyaman Belediyesi hizmet binasında çevre düzenlemesi

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için kısa süre önce yapımı tamamlanan ek hizmet binasının çevre düzenlemesi yapıldı.

Adıyaman Belediyesi hizmet binasında çevre düzenlemesi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi tarafından vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için kısa süre önce yapımı tamamlanan ek hizmet binasının çevre düzenlemesi yapıldı.


Vatandaşlara daha sağlıklı hizmet sunabilmek için Adıyaman Belediyesi tarafından daha önce Petrol Caddesi'nde yapımı tamamlanan ek hizmet binasında çevre düzenleme çalışmalarına başlanıldı.


Petrol Caddesinde bulunan eski saha amirliğinin olduğu 4 bin 50 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan ve Adıyaman Belediyesi bünyesindeki fen işleri, su ve kanalizasyon işleri, park ve bahçeler, temizlik işleri, imar ve şehircilik, yapı kontrol ile ruhsat ve denetim müdürlüklerinin bulunduğu binanın çevresinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
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