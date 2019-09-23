Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi hizmet kalitesini arttırıyor
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Adıyaman Belediyesi hizmet kalitesini arttırıyor

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için bazı müdürlükleri aynı çatı altında topluyor.

Adıyaman Belediyesi hizmet kalitesini arttırıyor, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için bazı müdürlükleri aynı çatı altında topluyor.


Adıyaman Belediyesi bünyesinde birbiriyle bağlantıları bulunan bazı müdürlükler, vatandaşlara daha sağlıklı hizmet sunabilmek için daha önce Petrol Caddesinde yapımı tamamlanan ek hizmet binasına taşındı.


Petrol Caddesinde bulunan eski Saha Amirliğinin olduğu 4 bin 50 metrekarelik alandaki ek hizmet binasına yeni taşınan müdürlüklerle binadaki müdürlük sayısının yediye yükseldiğini söyleyen yetkililer, geniş ve ferah olan bu binada vatandaşa daha iyi hizmet sunulacağını dile getirdi. Daha önce fen işleri, su ve kanalizasyon işleri, park ve bahçeler ile temizlik işleri müdürlüklerinin bulunduğu binaya son olarak imar ve şehircilik, yapı kontrol ile ruhsat ve denetim müdürlükleri taşındı. Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet binasında şu müdürlükler ve birimler yer alıyor, zemin katta temizlik işleri müdürlüğü, saha amirliği ve vezne birinci katta imar ve şehircilik müdürlüğü ile park ve bahçeler müdürlüğü bulunuyor. Binanın ikinci katta su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü (ASKİM, üçüncü katta Başkan Yardımcısı Mithat Töken ile fen işleri müdürlüğü ve dördüncü katta yapı kontrol müdürlüğü ile ruhsat ve denetim müdürlüğü yer alıyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:58 Kaynak: İHA
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