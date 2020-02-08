Adıyaman Belediyesi ile İKA 2020 yatırımlarını görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi ile İKA 2020 yatırımlarını görüştü - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi ile İKA 2020 yatırımlarını görüştü

22 dakika önce

Adıyaman Belediyesi tarafından 2020 yılında planlanan yatırımlar için Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'ın da katıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi ile İKA 2020 yatırımlarını görüştü, System.String[]

Adıyaman Belediyesi tarafından 2020 yılında planlanan yatırımlar için Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'ın da katıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Adıyaman Belediyesi tarafından 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projeler için bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın da destekleriyle hayata geçirilecek olan bazı projelerin konuşulduğu toplantıya Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve İKA personeli katıldı.


Toplantıda konuşan Başkan Kılınç, yapacakları her projenin Adıyaman'ı bir adım daha ileriye götüreceğini söyleyerek, "Adıyaman'ımızın ve her şeyin en iyisine layık olan halkımızın yaşam standartlarını arttıracak projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. İnşallah 2020 yılında yeni projelerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda ortak hareket ettiğimiz kurum ve kuruluşlarla da istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bugün İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Burhan Akyılmaz ve ekibiyle bir araya gelerek değerlendirmede bulunduk. İnşallah el birliğiyle şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, İpekyolu, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çarşaf giyerek kadın kılığına giren kişi husumetlisini öldürdü
Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil Kuveyt Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı Son Dakika: Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert tepki: Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 20:49:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman Belediyesi ile İKA 2020 yatırımlarını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]