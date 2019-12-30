Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler, Hatay engellini aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler, Hatay engellini aştı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler, Hatay engellini aştı

6 saat önce

İşitme Engelliler Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Hatay İşitme Engelliler Futbol Takımı'nı 2-1 mağlup etti.

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler, Hatay engellini aştı, System.String[]

İşitme Engelliler Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Hatay İşitme Engelliler Futbol Takımı'nı 2-1 mağlup etti.


İşitme Engelliler Süper Lig Beyaz Grubun güçlü ekiplerinden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Besni'de karşılaştığı Hatay İşitme Engelliler Futbol Takımı'nı mağlup etti.


Adıyaman Altınşehir Mansur Yardımcı Stadının bakımda olmasından dolayı Besni ilçesinde oynanan maçta rakibini 2-1 mağlup eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyor.


Hatay maçı sonunda bir değerlendirmede bulunan kulüp yöneticileri, hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyleyerek, alınan galibiyeti kendilerine her zaman kendilerine destek veren taraftarlarına ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a hediye etti. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:48 Kaynak: İHA
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