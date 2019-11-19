Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi, kaldırım işgalleri konusunda kararlı
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi, kaldırım işgalleri konusunda kararlı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, kaldırım işgalleri konusunda kararlı

6 saat önce

Kaldırım işgallerini ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde çalışan Adıyaman Belediyesi, denetimlerini şehir genelinde sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi, kaldırım işgalleri konusunda kararlı, System.String[]

Kaldırım işgallerini ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde çalışan Adıyaman Belediyesi, denetimlerini şehir genelinde sürdürüyor.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın göreve gelmesinden sonra üzerinde hassasiyetle durulan konulardan bir tanesi olan kaldırım işgalleri için denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayan işyerlerini uyardı.


Halkın çözülmesini en çok istediği sorunların başında gelen kaldırım işgalleri ile ilgili denetimlerini arttıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, sürdürülen denetimlerle ilgili yaptıkları değerlendirmede, "Rutin aralıklarla şehir genelinde sürdürdüğümüz denetimlerimizin sonuncusunu Eski Zey Yolu'nda gerçekleştirdik. Bu bölgede kurallara uymayan esnaflarımızı uyararak, kaldırımları yayaların daha rahat kullanabilecekleri hale getirttik. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.


Yapılan denetimlerde duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
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