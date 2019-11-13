Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi kış spor okullarında yüzme kursu eğitimleri başladı
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi kış spor okullarında yüzme kursu eğitimleri başladı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi kış spor okullarında yüzme kursu eğitimleri başladı

7 saat önce

Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkına 7/24 hizmet eden Adıyaman Belediyesi, yaz mevsimi boyunca hizmet verdiği spor okullarına, kış mevsimi boyunca da devam edecek.

Adıyaman Belediyesi kış spor okullarında yüzme kursu eğitimleri başladı, System.String[]

Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkına 7/24 hizmet eden Adıyaman Belediyesi, yaz mevsimi boyunca hizmet verdiği spor okullarına, kış mevsimi boyunca da devam edecek.


'Daha yaşanabilir bir Adıyaman için' gece gündüz demeden çalışan Adıyaman Belediyesi, sağlıklı bir neslin yetişmesi için yaz mevsimi boyunca kendi tesislerinde gerçekleştirdiği yaz spor okullarını tamamladıktan kısa bir süre sonra kış spor okulları için eğitimlere başladı. Adıyaman Belediyesi yaz spor okullarından hemen sonra, kış mevsiminde de bu hizmetten yararlanmak isteyen Adıyamanlılar için kış spor okullarının eğitimlerine başlayan Adıyaman Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yüzme kurslarının başladığı açıkladı.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan yetkililer, Adıyaman Belediyesi olarak sosyal yaşam ve spora önem verdiklerini dile getirerek, "Halkımızın sportif faaliyetlerden faydalanabilmesi için bünyemizde bulunan ve dört mevsim kullanılabilen tesislerimizi hizmete sunmaya devam ediyoruz. Kısa süre önce tamamladığımız ve binlerce kursiyerimizi mezun ettiğimiz yaz spor okullarımızdan sonra şimdide kış spor okullarımın eğitimlerine başladık. Uzman antrenörler nezaretinde, bilimsel çalışmalar ile sürdürülecek olan kurslarımızdan olan yüzme kursumuza olan yoğun ilgi devam ediyor. Belediyemize ait kapalı yüzme havuzumuzda başlayan kurslarımızın çocuk, yetişkin erkek ve yetişkin bayan seanslarımıza kayıtlarımız halen devam etmekte. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızı yüzme havuzumuza bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 14 asker yaralandı Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum Heyetler arası görüşmede MHP'li İsmail Faruk Aksu da yer aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:17:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi kış spor okullarında yüzme kursu eğitimleri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]