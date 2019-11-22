Son Dakika Haberleri: 'Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri' başladı
Son Dakika Güncel 'Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri' başladı - Son Dakika

'Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri' başladı

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Kitap Günleri' Valilik bahçesinde kurulan çadırda misafir kabulüne başladı.

'Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri' başladı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Kitap Günleri' Valilik bahçesinde kurulan çadırda misafir kabulüne başladı.


Kültürel çalışmalara büyük önem veren Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Kitap Günleri' Valilik bahçesinde kurulan çadırda başladı. Resmi açılışı 25 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'da yapılacak olan 'Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri'ne ilgi gösteren vatandaşlar, birçok ünlü yazarı görecek olmanın heyecanını yaşıyor. Misafir kabulüne başlayan Adıyaman Belediyesi Kitap Günleriyle ilgili bilgi veren yetkililer, 44 yayın evinden 100'den fazla yazarın katılacağı kitap günlerinin ilk günün yoğunluğundan memnun kaldıklarını söyleyerek, tüm kitapseverleri bu önemli organizasyona davet etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 22 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:45:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri' başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]