Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri başladı
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Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri başladı

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen "Kitap Günleri" başladı.

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Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen "Kitap Günleri" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültürel çalışmalar kapsamında Adıyaman Belediyesi tarafından

gerçekleştirilen Kitap Günleri, valilik bahçesinde kurulan çadırda başladı.


Resmi açılış töreni 25 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'da yapılacak olan "Kitap Günleri"ne 44 yayın evinden 100'den fazla yazar katılacak.

Vatandaşlar etkinliğine yoğun ilgi gösterdi.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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