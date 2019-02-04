Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi Konservatuarında İkinci Dönem Eğitimleri Başladı

Adıyaman Belediyesi Konservatuarında İkinci Dönem Eğitimleri Başladı

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuarında güz eğitimleri ikinci dönem kurslarıyla devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Konservatuarında İkinci Dönem Eğitimleri Başladı, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuarında güz eğitimleri ikinci dönem kurslarıyla devam ediyor.

2018-2019 güz dönemi kurslarına devam eden Adıyaman Belediyesi Konservatuarı ikinci dönem eğitimlerine başladı.

Her yıl yaz ve güz olmak üzere iki ayrı dönemde binlerce öğrencinin 20'ye yakın dalda eğitim aldığı konservatuar bu yılda yoğun ilgi görüyor. Belediye Konservatuarı güz dönemi ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Konservatuarı yetkilileri, kurslara gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Belediye yetkilileri, "Konservatuarımızda daha önceki yıllarda olduğu gibi güz döneminde de yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Her yıl üstüne koyarak büyüyen konservatuarımızda 2018-2019 güz döneminde, alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk halk oyunları, resim, tiyatronun yanı sıra gitar, bağlama, ney, piyano, ud, keman, satranç, resim ve şan eğitimi gibi bölümlerde eğitimler veriliyor. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz katılım belgesi almaya hak kazanacak" diye konuştular.

Kurslara katılan öğrenciler ise kendilerine ücretsiz olarak tanınan bu imkanlardan dolayı yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

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