Adıyaman Belediyesi, KSS esnafına maske dağıttı - Son Dakika

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, insanların yoğun olarak bulunduğu küçük sanayi sitesinde maske dağıttı.



Adıyaman Belediyesi, korona virüs salgını riskine karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı iş alanlarına maske dağıtmayı sürdürüyor.



Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen ve daha önce birçok meslek grubuna dağıtılan maskeleri son olarak küçük sanayi sitesi esnafına dağıttıklarını söyleyen belediye yetkililer, amaçlarının virüse karşı tüm tedbirleri harfiyen almak olduğunu söyledi.



Küçük sanayi sitesi esnafı da, dağıtılan maskelerden dolayı belediye görevlilerine ve yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN