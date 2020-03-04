Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri, İdlib şehitleri için dua etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri, İdlib şehitleri için dua etti - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri, İdlib şehitleri için dua etti

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler için dua etti.

Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri, İdlib şehitleri için dua etti, System.String[]

Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri, Suriye'nin İdlib

kentinde rejim askerleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler için dua etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başkanlığındaki toplantı, İdlib şehitleri için

saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kılınç, hain saldırıyı lanetlediklerini belirterek, "İdlib'te hain saldırıda şehit

düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza başsağlığı diliyorum. Allah, devletimize

ve milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Belediye Meclis üyesi Mustafa Arslan'ın Kur-an'ı Kerim

tilavetinden sonra, Belediye Meclis Katip üyesi Saliha Diler tarafından İdlib şehitleri için

belediye meclis üyeleri adına hazırlanan bildiriyi okudu.

Daha sonra şehit düşen askerler için dua edildi.

Adıyaman, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı
Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü İçişleri Bakanı Soylu, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasının nedenini açıkladı Bakan Soylu: Suriye'de, Türkiye'nin bütün şehirlerini patlatabilecek bir maddeyi tespit edip engelledik

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 01:25:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri, İdlib şehitleri için dua etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]