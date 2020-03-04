Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri, İdlib şehitleri için dua etti - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri, Suriye'nin İdlib

kentinde rejim askerleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler için dua etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başkanlığındaki toplantı, İdlib şehitleri için

saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kılınç, hain saldırıyı lanetlediklerini belirterek, "İdlib'te hain saldırıda şehit

düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza başsağlığı diliyorum. Allah, devletimize

ve milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Belediye Meclis üyesi Mustafa Arslan'ın Kur-an'ı Kerim

tilavetinden sonra, Belediye Meclis Katip üyesi Saliha Diler tarafından İdlib şehitleri için

belediye meclis üyeleri adına hazırlanan bildiriyi okudu.

Daha sonra şehit düşen askerler için dua edildi.