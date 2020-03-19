Adıyaman Belediyesi minibüsleri denetledi - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi minibüsleri denetledi

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri, şehir merkezinde hizmet veren minibüs kooperatiflerine ait araçları denetledi.

Adıyaman Belediyesi minibüsleri denetledi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri, şehir merkezinde hizmet veren minibüs kooperatiflerine ait araçları denetledi.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri, minibüs hatlarına ait minibüsleri denetledi, eksikleri bulunan şoförleri ve

kooperatif yöneticilerini uyardı.

Denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, her ay rutin olarak yapılan denetimlere ara

vermeden devam ettiklerini belirterek, denetimler kapsamında araçların genel

temizliği, sürücülerin kılık-kıyafetleri, evraklar ve güzergahların incelendiğini

kaydetti.

Adıyaman, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:48 Kaynak: AA

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