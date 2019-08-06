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Adıyaman Belediyesi'nde 'iş güvenliği' denetimi

32 dakika önce

Adıyaman Belediyesi, bünyesinde çalışan işçilere iş güvenliği denetiminde bulundu.

Adıyaman Belediyesi'nde 'iş güvenliği' denetimi, System.String[]
Adıyaman Belediyesi, bünyesinde çalışan işçilere iş güvenliği denetiminde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaygınlaştırılan İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusu üzerinde ciddiyetle duran Adıyaman Belediyesi, bünyesinde çalışan işçileri önce eğitime aldı, daha sonrada sahada denetime çıktı.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet göstermekte yetkili iş güvenliği uzmanları tarafından gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, ilk olarak ASKİM personellerinin sahadaki çalışmalarının denetlediğini dile getirdi.

6331 sayılı iş güvenliği kapsamında personellerin iş güvenliği kültürüne hakim olmaları konusunda ikaz ve uyarılarda bulunulduğunu da sözlerine ekleyen yetkililer, denetimler kapsamında çalışma alanlarında kişisel koruyucu malzemelerin kullanılıp kullanılmadığı konusunda gerekli incelemelerin gerçekleştirdiğini söyledi.

Üzerinde hassasiyetle durdukları iş güvenliği konusunda, yönetmelikte uyulması gereken bütün kuralları yerine getirdiklerini de belirten yetkililer, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini dile getirdi. - ADIYAMAN
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:33 Kaynak: İHA
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