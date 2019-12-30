Adıyaman Belediyesi'nde işçilerin zam oranı görüşüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nde işçilerin zam oranı görüşüldü - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi'nde işçilerin zam oranı görüşüldü

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi'nde çalışan işçiler için Adıyaman Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 'Toplu İş Sözleşmesi' görüşmeleri başladı.

Adıyaman Belediyesi'nde işçilerin zam oranı görüşüldü, System.String[]

Adıyaman Belediyesi'nde çalışan işçiler için Adıyaman Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 'Toplu İş Sözleşmesi' görüşmeleri başladı.


Adıyaman Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası tarafından belediyede çalışan işçiler için yapılan Toplu İş sözleşmesinin ilk görüşmesi yapıldı.


Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, Hizmet-İş Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç, Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mesut Tekin ile sendika yetkililerinin katıldığı ilk toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, görüşmelerin herkes için hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını diledi.


Yapılacak olan görüşmelerden sonra belediyede çalışan daimi işçilerin 2020 yılı zam oranı belirlenecek. - ADIYAMAN

Hizmet İş Sendikası, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
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