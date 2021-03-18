Adıyaman Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

18.03.2021 15:14
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Adıyaman Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri imza töreniyle sonuçlandı.

Adıyaman Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri imza töreniyle sonuçlandı.

Adıyaman Belediyesi Abdulhamid Han Kültür Merkezi'nde Hak-İş Konfederasyonu Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç arasında imzalar atıldı.

Çoğunluğunu belediyenin temizlik işlerinde çalışan işçilerin katıldığı imza töreninde, işçiler program boyunca Başkan Aslan ve Kılıç lehine sloganlar attı.

Belediyenin 761 işçisi bu sözleşmeden yararlanacak. Sözleşmeye göre, yevmiye oranları yüzde 24,32 oranında arttırılırken, sosyal yardımlar yüzde 25 oranında arttırıldı. Evle olan ve eşi çalışmalar kişilere daha önce olmayan aile yardımı 376 TL ödenecek. Daha önce en düşük maaş alan bir işçi 3.281 TL alırken, sözleşme ile birlikte 4.053 TL alacak.

Toplu iş sözleşmesinde konuşan Hak-İş Konfederasyonu Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika olarak konunun taraflarıyla masada anlaşmaktan yana olduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür eden Başkan Arslan, "Böyle güzel bir toplu iş sözleşmesini imzalamak her iki tarafa da nasip oldu. Sahada daha fazla emek sarf edenlerin daha fazla kazanmasını bir yeni dönemi inşallah hep birlikte gerçekleştirmemiz lazım. Bu pandemi sürecinde belediye çalışanlarımız hiç durmadan çalıştı. Pandemiyle ilgili mücadelenizi hiç unutmayacağız. Yeni dönem sözleşmelerinde yeni imkanlar ve yeni kazanımlar elde etmeye çalışacağız" dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "Emekliye karşı her zaman boynumuz büküktür. Toplu sözleşmede çalışanlara, emekçi kardeşlerimize elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin hakkı ödenmez. Bu pandemiye rağmen canla başla çalıştınız. Toplumda sağlık ve belediye çok konuşulur. Türkiye'de sağlıkçılar ve belediyeciler işini en iyi yapan kesimdir. Bunun nedeni otokontrol mekanizması vardır. En ufak hatada şikayet edilirler. Toplu sözleşmedeki fiyatlar yeterli mi yeterli değil. Ama belediye bütçemize göre sizleri de üzmeden zam yapmaya çalıştık. Ananızın ak sütü gibi sizlere bu maaşlar helal olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Hak-İş Konfederasyonu Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç arasında imzalar atıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Adıyaman Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Adıyaman Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Adıyaman Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Adıyaman Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

Hizmet İş Sendikası, Mahmut Arslan, Adıyaman, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika


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