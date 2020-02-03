Adıyaman Belediyesi'nden anlamlı kampanya - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nden anlamlı kampanya

12 dakika önce

Adıyaman Belediyesi, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağını yırtarak çirkin bir provokasyona imza atan Yunan milletvekiline tepki amacıyla esnafa ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

Adıyaman Belediyesi'nden anlamlı kampanya, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağını yırtarak çirkin bir provokasyona

imza atan Yunan milletvekiline tepki amacıyla esnafa ve vatandaşlara Türk Bayrağı

dağıttı.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehir merkezindeki iş yerlerine tek tek girerek bayrak dağıtan belediye yetkilileri, vatandaşlara da Türk bayrağı hediye etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adıyaman Belediye

Başkanı Süleyman Kılınç, provokasyoncu Yunan milletvekiline sert tepki göstererek, "Avrupa

Parlamentosu'nda şanlı bayrağımıza yapılan küstah ve çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Bizim kutsallarımız olan bayrağımız hep dalgalanacak, ezanımız hiç susmayacak ve

devletimiz inşallah ilelebet payidar kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliği anlamlı

bulduklarını belirterek, Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınadı ve

dağıtılan bayrakları ev ve iş yerlerine astı.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Reşit Bilgin ile birim müdürleri katıldı.

Adıyaman, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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