Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi'nden bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımı
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Adıyaman Belediyesi'nden bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımı

55 dakika önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını yürüten TOGEM, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına kırtasiye desteğinde bulundu.

Adıyaman Belediyesi'nden bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını yürüten TOGEM, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına kırtasiye desteğinde bulundu.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM), ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarını sürdürüyor.


Daha önce de birçok ihtiyaç sahibi ailenin gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayan merkez, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yine ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteğinde bulunmaya başladı.


Bin 500 öğrenciye, içerisinde okul çantası başta olmak üzere kalem, defter ve diğer temel okul ihtiyaçlarının yer aldığı yardım çantalarını dağıtmaya başladıklarını söyleyen TOGEM yetkilileri, "Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'ın talimatıyla, Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi olarak her 3 ayda bir düzenli olarak yardım yaptığımız ailelerin çocuklarına kırtasiye desteğinde bulunmaya başladık. Öğrencilerimiz için içerisinde çanta ve temel kırtasiye malzemelerinden oluşan paketleri dağıtarak, onların eğitim ve öğretim hayatlarının devam etmesine bir nebzede olsa yardım etmek, yüzlerini gülümsetmek, hayata daha iyi bir umutla bakmalarını sağlamak, derslerinde biraz daha başarılı olmalarında katkıda bulunmak istedik" ifadelerini kullandı.


Destekten yararlanan aileler ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve TOGEM yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:45 Kaynak: İHA
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