Adıyaman Belediyesi'nden 'Dolandırıcılık' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nden 'Dolandırıcılık' uyarısı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi'nden 'Dolandırıcılık' uyarısı

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi, belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin ismini kullanarak maddi yardım talebinde bulunanlara karşı vatandaşları uyardı.

Adıyaman Belediyesi'nden 'Dolandırıcılık' uyarısı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin ismini kullanarak maddi yardım talebinde bulunanlara karşı vatandaşları uyardı.


Adıyaman Belediyesi'nde yapılan yazılı açıklamada; Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli adına arayıp, maddi yardım talebinde bulunanlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.


Adıyaman Belediyesi yetkilileri konuyla alakalı yapmış oldukları açıklamada, "Kıymetli Adıyamanlılar, belediyemiz, belediye başkanımız, belediye başkan yardımcılarımız veya belediye personelimiz adına arayıp maddi yardım gibi taleplerde bulunanlara itibar etmeyiniz. Bu tarz durumlarla karşılaştığınızda hemen 155'e bilgi veriniz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balıkesir'de geceden bu yana 70 artçı sarsıntı oldu
Yer: İstanbul! Eşinin park etmesini beğenmedi, lüks cipi devirdi Vekillerin çakar kullanmasını savunan MHP'li vekile, Şamil Tayyar cevap verdi: Vatandaş çakarsa kötü çakar Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım

Son Dakika Haberleri
00:18 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran ile tutuklu değişimi açıklaması - Son Dakika
00:18 Sudan ile BAE arasında iş birliği vurgusu - Son Dakika
00:17 Kırmızıgül, Mucize 2: Aşk'ın galasını memleketinde yaptı - Son Dakika
00:17 Kastamonu'da minarede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
00:16 Arnavutluk Başbakanı Rama, depremde arama kurtarma çalışmalarına katılanlara madalya verdi - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 00:18:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman Belediyesi'nden 'Dolandırıcılık' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]