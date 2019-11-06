Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi'nden evde bakım hizmeti
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nden evde bakım hizmeti

Adıyaman Belediyesi'nden evde bakım hizmeti

7 saat önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde sosyal sorumluluk projelerini sürdüren TOGEM, sağlığı müsaade etmeyen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara evde saç ve sakal tıraşı hizmeti vermeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi'nden evde bakım hizmeti, System.String[]

Adıyaman Belediyesi bünyesinde sosyal sorumluluk projelerini sürdüren TOGEM, sağlığı müsaade etmeyen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara evde saç ve sakal tıraşı hizmeti vermeye devam ediyor.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM), sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sağlığı müsaade etmeyen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar ile özellikle de yaşlılar için saç ve sakal kesimi hizmetini rutin bir şekilde sürdürüyor.


Sürdürülen proje ile ilgili bilgi veren yetkililer, Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi olarak ihtiyaç sahibi yaşlılar, engelliler ve yoksul ailelere yönelik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "İlimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dertlerine ortak olmak ve yardımlarımızla çözüm yolları üreterek sıkıntılarını asgariye indirmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımızdan birisi de ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yönelik kişisel bakım hizmeti oldu. Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'ın talimatları doğrultusunda, toplumsal gelişim merkezimizde görevli erkek kuaförlerimiz tarafından, merkezimizde kaydı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, saç-sakal tıraşları gibi kişisel bakımlarını yapıyoruz" diye konuştu.


Hizmetten yararlanan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti ve mutluluğu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekonomi kötü diye yazar kasa fırlatan adam, yıllar sonra itiraf etti: Ecevit'i özledim
Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek İstanbul'da lastiği patlayan minibüs takla attı: Yaralılar var Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:06:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi'nden evde bakım hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]