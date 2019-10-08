Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi'nden stajyer öğrencilere iş güvenliği eğitimi
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nden stajyer öğrencilere iş güvenliği eğitimi

Adıyaman Belediyesi'nden stajyer öğrencilere iş güvenliği eğitimi

2 saat önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde staj gören öğrencilere iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi.

Adıyaman Belediyesi'nden stajyer öğrencilere iş güvenliği eğitimi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi bünyesinde staj gören öğrencilere iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaygınlaştırılan iş sağlığı ve iş güvenliği konusu üzerinde ciddiyetle duran Adıyaman Belediyesi, bünyesinde uygulamalı eğitim gören öğrencileri iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimine aldı. İş Güvenliği Uzmanı Bekir Yıldırım tarafından verilen eğitim hakkında açıklamalarda bulunan yetkililer, tüm öğrencilere iş sağlığının ve iş güvenliğinin öneminin anlatıldığını dile getirdi.


Adıyaman Belediyesi olarak iş güvenliği konusu üzerinde ciddiyetle durduklarını da sözlerine ekleyen yetkililer, bunun için yönetmelikte uyulması gereken bütün kuralları yerine getirdiklerini belirtti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'dan Mehmetçiğe moral fotoğrafı
Kadıköy vapurunda kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık, il değiştirmesine rağmen yakalandı Milli Savunma Bakanlığı'ndan "komando" paylaşımı: Engel tanımaz aşarız Milli Savunma Bakanlığı: DAEŞ'le mücadele ettik, Fırat'ın doğusunda da mücadele sürecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 18:59:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi'nden stajyer öğrencilere iş güvenliği eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]