Adıyaman Belediyesi'nden trafik düzenlemesi
59 dakika önce
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri tarafından şehir merkezinde yıpranan kasisler yenilendi.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:16 Kaynak: İHA
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
Trafik Amirliği ekipleri tarafından şehir merkezinde yıpranan kasisler yenilendi.
Şehir içi trafiğini rahatlatmak için çeşitli çalışmalara imza atan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, şehir merkezinde yıpranan kasisleri yeniledi. Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, zamanla yıpranan kasislerin trafikte olumsuz bir duruma engel olmasının önüne geçilebilmesi amacıyla yenilediklerini kaydetti. Yayalar
ise trafikte oldukça önemli bir yere sahip olan kasislerin yenilenmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN
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