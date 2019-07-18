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Adıyaman Belediyesi'nin haşere ile mücadelesi sürüyor

52 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, karasinek ve sivrisinek gibi haşerelerin üreme kaynakları ilaçlanıyor.

Adıyaman Belediyesi'nin haşere ile mücadelesi sürüyor, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, karasinek ve sivrisinek gibi haşerelerin üreme kaynakları ilaçlanıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek gibi vektör canlılara karşı mücadelesini devam ettiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, çevre ve insan sağlığının korunması konusunda karasinek ve sivrisinekle mücadelenin şehir merkezinde ve kırsal alanlarda büyük önem arz ettiğini belirterek, "Tespit ettiğimiz karasinek ve sivrisinek üreme kaynaklarını düzenli bir şekilde ilaçlıyoruz. Şehir merkezinde larva ile mücadelemiz gündüzleri sürekli devam etmektedir. Sivrisinekle mücadelemiz ise, mahallelerde sürdürülmektedir. Karasinekle mücadele, sabahın erken saatlerinden başlanıp, en geç saat 10'a kadar devam etmektedir. Özellikle karasineğin üreme alanları olan hayvan çiftlikleri, hayvan gübreleri, sulu atık ihtiva eden çöp kutuları, konteynırlar, çöp alanları gibi açıkta çöp ihtiva eden bütün alanlar ilaçlanmaktadır. Ayrıca yaklaşmakta olan Kurban Bayramı dolayısıyla, kurbanlık satış merkezleri ile kesim noktaları da ilaçlanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:56 Kaynak: İHA
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