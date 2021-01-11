Adıyaman Belediyesi'nin maliye borcu kapatıldı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi'nin maliye borcunun kapatıldığı açıklandı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yazılı açıklamasında, kent tarihinde ilk kez Adıyaman Belediyesi'nin maliyeye olan borcunun sıfırlandığını belirtti.

Belediyenin ekonomik olarak artık daha rahat bir durumda olduğunu ifade eden Kılınç, şunları kaydetti:

"6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8'inci Maddesine istinaden 25 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilen taşınmazların hazineye devri sağlanarak, belediyemizin 50 milyon TL'lik borcu 06.01.2021 tarihi itibariyle mahsup edilerek sıfırlanmıştır. Yani, 2021 yılının 6 Ocak tarihi itibariyle Vergi Dairesine vadesi geçmiş veya yapılandırılmış borcumuz kalmamıştır."

Böyle bir durumun Adıyaman Belediyesi tarihinde bir ilk olduğuna da dikkati çeken Kılınç, "Bütçemizi en doğru şekilde kullanarak hem belediyemizi borçlarından kurtarıp, daha ferah bir şekilde hizmet edilebilmesini sağlayacağız, hem de halkımız için elimizdeki parayla hizmetin en iyisini sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.