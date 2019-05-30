Adıyaman Belediyesi Ramazan Bayramına hazır

Adıyaman Belediyesi, Adıyamanlıların Ramazan Bayramı'nı huzur içinde geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı.

Adıyaman Belediyesi, Adıyamanlıların Ramazan Bayramı'nı huzur içinde geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı.



Bayram öncesi ve süresince oluşturulan ekiplerle şehrin dört bir noktasında hizmet verecek olan Adıyaman Belediyesi, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için her şeyi düşündü.



Adıyaman kültüründe önemli bir yere sahip olan kabir ziyaretleri için arife günü şehrin farklı noktalarından mezarlığa ücretsiz servis tahsis edecek olan Adıyaman Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince de vatandaşlardan belediye otobüsleri için ücret almayacak.



Yapılan açıklamaya göre, bayramın üç günü otobüslerin ücretsiz olacağını dile getiren yetkililer, arife günü ve bayramın ilk günü akşam saat 17.00'a kadar Altınşehir, Esentepe TOKİ ve Eski Doğum Hastanesi'nden Yeni Mezarlığa ücretsiz otobüs servislerinin olacağını dile getirildi.



Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin dört bir yanında temizlik çalışması yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.



Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk olarak Adıyaman Belediyesi yeni ve eski mezarlıklar ile şehrin değişik noktalarında bulunan Karapınar ve Pirin Mezarlıklarında ve şehitliklerde temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları yürütüldü. Ayrıca, bayram öncesi camilerde iç ve dış temizlik yapmaya devam eden ekipler, arife günü şehir merkezini yıkayacak ve bayram süresince de çalışmalarına faal olarak devam edecek.



Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de bayram öncesinde ve süresinde çalışmalarına yoğunluk verdi. Ramazan ayı süresince matador fabrikaları ve pide fırınları ile pastane ve tatlı salonlarını denetleyerek uygunsuz olan işyerleri hakkında uyarı ve işlemler yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, diğer illerden ilimize gelen dilenciler hakkında da yasal müdahalelerde bulundu.



Bayram hazırlıkları sürecinde de kaldırım işgallerinden, seyyar satıcıların satış alanının belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yapan ekipler, bayramdan üç gün önce Gölebatmaz ve Sağlık Ocağı Caddelerinin trafiğe kapatılması için gerekli tedbirleri aldı.



Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, başkanlık makamından aldıkları emir gereğince de bayram süresince



Adıyaman Belediyesi, bayram süresince olabilecek en küçük aksiliğin bile önüne geçebilmek için gece gündüz demeden çalışacak. Vatandaşlardan gelebilecek şikayetlere anında müdahale edebilmek için alo 153 beyaz masa ve 110 itfaiye telefonlarının 24 saat hizmet vereceğini dile getiren yetkililer, bayram boyunca Adıyamanlıların dilek, talep ve şikayetlerini almaya devam edeceklerini söyledi. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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