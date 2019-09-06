Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi 'Satranç Turnuvası' düzenliyor
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Adıyaman Belediyesi 'Satranç Turnuvası' düzenliyor

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ve Satranç Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliğiyle birlikte Adıyaman'da satranç turnuvası düzenliyor.

Adıyaman Belediyesi 'Satranç Turnuvası' düzenliyor, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ve Satranç Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliğiyle birlikte Adıyaman'da satranç turnuvası düzenliyor.


Adıyaman Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ve Satranç Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliği ortaklığında satranç turnuvası düzenliyor.


'Sokakta Satranç Var' ismiyle çocuklara satrancı sevdirmeyi amaçlayan proje hakkında bilgi veren yetkililer, 7 Eylül Cumartesi günü 16.00 ile 19.00 saatleri arasında Kale Sanat Sokağında gerçekleştirilecek olan etkinliğe tüm satranç severleri ve Adıyamanlıları davet etti.


Herhangi bir kaydın yapılmadan turnuvaya katılabilme hakkı elde edebilecek satranç severler, şenlik havasında bir turnuvaya şahitlik edecek. - ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:40 Kaynak: İHA
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