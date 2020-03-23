Adıyaman Belediyesi, sokak hayvanları için mama ve yem bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi, sokak hayvanları için mama ve yem bıraktı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, sokak hayvanları için mama ve yem bıraktı

6 saat önce

Korona virüsü dolayısıyla yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanları için kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için şehir merkezindeki parklara mama, yem ve su bıraktı.

Adıyaman Belediyesi, sokak hayvanları için mama ve yem bıraktı, System.String[]

Korona virüsü dolayısıyla yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanları için kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için şehir merkezindeki parklara mama, yem ve su bıraktı.


Kedi ve köpek gibi sokak hayvanları için şehir merkezindeki birçok noktaya mama ile su bırakan Veteriner Müdürlüğü ekipleri, kuşlar içinde belirli alanlara yem bıraktı.


Veteriner Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyoruz. Salgın sebebiyle mama ve su ihtiyaçlarını temin etmek için daha çok hassasiyet gösterelim. Sessiz dostlarımızın sevgi ve merhamete muhtaç olduğunu unutmamalıyız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:12 Kaynak: İHA

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