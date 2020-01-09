Adıyaman Belediyesi, spor tesisini komplekse dönüştürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi, spor tesisini komplekse dönüştürüyor - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, spor tesisini komplekse dönüştürüyor

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi Spor Tesisleri, yapılan düzenleme ile daha geniş kitlelere hizmet verecek.

Adıyaman Belediyesi, spor tesisini komplekse dönüştürüyor, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Spor Tesisleri, yapılan düzenleme ile daha geniş kitlelere hizmet verecek.


Adıyaman Belediyesi bünyesinde her yıl binlerce vatandaşa spor yapma imkanı sunun Karapınar Mahallesindeki Spor Tesisleri'nde kapsamlı bir düzenleme çalışmasına başlanıldı. Her yıl yaz ve kış mevsimlerinde 7'den 70'e tüm Adıyamanlıların yararlanabildiği yüzme havuzunda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, yapılacak olan düzenlemelerden sonra tesise yeni alanların ekleneceğini ve yeni hali ile birçok dalda spor faaliyetlerinin yapılabileceğini dile getirdi. Tesisin yeni hali ile sporseverlere daha iyi hizmet vereceğini de sözlerine ekleyen yetkililer, "Spor tesisimizin mevcut alanını genişletmek ve yeni alanlar oluşturmak için başlattığımız çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle tesisimizin 2. ve 3. Katlarında bulunan ve şu ana kadar sağlıklı bir şekilde değerlendirilemeyen bazı alanlarımızı değerlendirmek için çeşitli projeler hazırladık. Bu alanlarda hem bayanların hem de bayların kullanabilecekleri jimnastik, plates ve aerobik seanslarının olacağı fitness salonları oluşturmayı planlıyoruz. Aynı zamanda ikinci katımızı kafeterya olarak değerlendireceğiz. En alt kata da hamam, sauna, jakuzi, şok havuzu, buhar odası ve tuz odasından oluşacak olan bir sağlıklı yaşam merkezi yapmayı düşünüyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mevcutta bulunan havuzumuzda da genel bir bakım yapıyoruz. Motorlar elden geçirilip, havuzun içindeki bakım çalışmaları tamamlanmaya çalışılıyor. Kısacası tesisimizde A'dan Z'ye ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Yeni sezona kadar bütün çalışmaları tamamlayıp, halkımıza modern ve daha güzel bir alanda hizmet vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Karapınar, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da muhtarların posta tebligatı tepkisi
Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı Otomobilin çarptığı kadın kısa süreli hafıza kaybı yaşadı! Sorduğu sorular şaşırttı Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
23:40 İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyesinin 104. yılı - Son Dakika
23:35 Kayseri'de 2 araç kavşakta çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
23:34 ABD'den İran'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
23:34 Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama - Son Dakika
23:24 Yüksekova Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan oldu - Son Dakika
22:04 Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 23:46:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman Belediyesi, spor tesisini komplekse dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]