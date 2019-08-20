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Adıyaman Belediyesi teknolojiden yararlanıyor

20 dakika önce

Adıyaman Belediyesi, şehrin altyapısını oluşturan içme suyu ve kanalizasyon hatlarındaki arıza, çökme, tıkanma ve kayıp-kaçak tespitini en kısa sürede belirleyip-çözmek için teknolojiden yararlanıyor.

Adıyaman Belediyesi teknolojiden yararlanıyor, System.String[]
Adıyaman Belediyesi, şehrin altyapısını oluşturan içme suyu ve kanalizasyon hatlarındaki arıza, çökme, tıkanma ve kayıp-kaçak tespitini en kısa sürede belirleyip-çözmek için teknolojiden yararlanıyor.

Adıyaman Belediyesi, yeraltı görüntüleme aracıyla sorunlara anında müdahale ediyor.

Şehir genelinde içme suyu ve kanalizasyon gibi altyapı hatlarında meydana gelebilecek arızayı, çökmeyi ve tıkanmayı en kısa sürede tespit etmeye yarayan, bunun yanında kayıp-kaçak tespitinde de önemli bir işe imza atan yeraltı görüntüleme aracıyla sorunları kısa sürede tespit edip, çözen Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, geçmişte yaşanan sıkıntıları artık yaşamadıklarını dile getirdi.

Daha önce bir arızayı tespit etmek için büyük uğraş, zaman ve maddi kayıp yaşadıklarını dile getiren yetkililer, yeraltı görüntüleme aracıyla bu sorunun ortadan kalktığını söyleyerek, "Yeraltı görüntüleme aracımızla çok önemli sorunlara anında ve çok düşük maliyetle müdahale edebiliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:31 Kaynak: İHA
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