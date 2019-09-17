Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi, üniversitede temizlik çalışması yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman Belediyesi, üniversitede temizlik çalışması yaptı

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Üniversitesi kampüsü içerisinde temizlik çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi, üniversitede temizlik çalışması yaptı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Üniversitesi kampüsü içerisinde temizlik çalışması yaptı.


Her gün günün ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar şehir genelinde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasının yanı sıra kamu kurumları ve özel alanlarda da çalışmalarını yürüten ekipler, Adıyaman Üniversitesi'nde genel bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Daha önce okullarda, mesire alanlarında, hastanelerde, cadde ve sokaklarda yürüttükleri temizlik çalışmalarını Adıyaman Üniversitesi kampus alanı içerisinde de yaptıklarını dile getiren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, daha temiz bir Adıyaman için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirtti.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren üniversite yönetimi ise Adıyaman Belediyesi yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez'in faiz indirimi sonrası bankalar yarışa girdi! İşte banka banka kredi faiz oranları
Kamuya 425 şehit yakını ve gazi atanacak Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak 25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:50:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi, üniversitede temizlik çalışması yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]