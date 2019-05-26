Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi Yaz Spor okullarına kayıtlar başladı

Adıyaman Belediyesi Yaz Spor okullarına kayıtlar başladı

50 dakika önce

Adıyaman Belediyesi tarafından her yıl sporseverlerin hizmetine açılan Yaz Spor Okullarının 2019 yılı kayıt dönemi başladı.

Adıyaman Belediyesi Yaz Spor okullarına kayıtlar başladı, System.String[]
Adıyaman Belediyesi tarafından her yıl sporseverlerin hizmetine açılan Yaz Spor Okullarının 2019 yılı kayıt dönemi başladı.

Yepyeni kadrosuyla gençlere ve miniklere faydalı bir yaz geçirmeleri için olanak sağlayan Adıyaman Belediyesi Yaz Spor Okullarında bu yıl Yüzme, futbol, basketbol ve kort tenisi alanlarında öğrenci kabulü yapılacak. 24 Mayıs'ta başvuruları başlayan yaz spor okullarında kursların 17 Haziran'da başlayacağını belirten yetkililer, yüzme, futbol, basketbol ve kort tenisi dallarında verilecek olan eğitimlere kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıtlarını Karapınar Mahallesinde bulunan kapalı spor salonunda yapabileceklerini dile getirdi.

Her yıl binlerce öğrenciye kapılarını açan yaz spor okullarına kayıt yaptıracak olan öğrencilere forma, şort, tozluk ve sırt çantası gibi hediyeler vereceklerini de söyleyen yetkililer, tüm çocukları profesyonel antrenörler tarafından verilecek olan kurslara davet etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:09 Kaynak: İHA
basketbol, Futbol, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı "Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 16:59:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi Yaz Spor okullarına kayıtlar başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]