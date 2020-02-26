Adıyaman Belediyesinde deprem tatbikatı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesinde deprem anında tahliye ve yangın
tatbikatı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, olası acil durumlarda
farkındalığı arttırmak adına Adıyaman Belediyesi ana binasında deprem tahliye ve yangın
tatbikatı gerçekleştirdi.
Belediye bahçesinde yapılan tatbikatta, belediye personeline deprem anında
binadan tahliye, yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılması
gerekenler, yangından ve depremden kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanım şekli
konularında teknik bilgiler veren İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, daha sonra belediye bahçesinde
yaktıkları ateş üzerinde anlattıklarını uygulamalı olarak gösterdi.
Deprem ve yangın konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerçekleştirilen tatbikata, belediye birim müdürleri ve personel katıldı.