Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı - Son Dakika
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Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde bulunan iş sağlığı ve güvenliği birimi tarafından, Adıyaman Belediyesi ana binasında deprem anında tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi bünyesinde bulunan iş sağlığı ve güvenliği birimi tarafından, Adıyaman Belediyesi ana binasında deprem anında tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili yönetmeliklerince belirlenen usul ve esaslar kapsamında çalışmalarını yürüten Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan iş sağlığı ve güvenliği birimi, olası acil durumlarda farkındalığı arttırmak adına Adıyaman Belediyesi ana binasında deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.


Deprem ve yangın konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerçekleştirilen tatbikata belediye birim müdürleri ve personel katıldı.


Belediye bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, belediye personeline deprem anında binadan tahliye, yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangından ve depremden kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanım şekli konularında teknik bilgiler veren itfaiye müdürlüğü ekipleri, daha sonra belediye bahçesinde yaktıkları ateş üzerinden tatbikata katılanlara anlattıklarını uygulamalı olarak gösterdi. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:14 Kaynak: İHA
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