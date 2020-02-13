Adıyaman Belediyesinde iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesinde iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi - Son Dakika

Adıyaman Belediyesinde iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi, bünyesinde çalışan daimi işçilere iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verdi.

Adıyaman Belediyesinde iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, bünyesinde çalışan daimi işçilere iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verdi.


Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimler için işçilerine iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi hakkında bilgiler verildiğini söyleyen yetkililer, İş Güvenliği Uzmanı Ali Akgül'ün birikimlerini işçilerle paylaştığını dile getirdi.


Yönetmelikte uyulması gereken bütün kuralları yerine getirdiklerini de söyleyen yetkililer, Adıyaman Belediyesi olarak iş güvenliği konusu üzerinde hassasiyetle durduklarını belirtti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bangladeş'te ilk kez bir seks işçisi için dini cenaze töreni düzenlendi
Türkiye'den Esed Rejimi'nin 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanımasına sert tepki: İkiyüzlülüğün fotoğrafı Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:53:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman Belediyesinde iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]