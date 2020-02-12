Adıyaman Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Adıyaman Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.


Adıyaman Belediyesi ile belediyede yetkili olan Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası arasında 320 kadrolu belediye işçisi için sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri düzenlenen imza töreni ile tamamlandı.


Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğini yaptığı imza törenine, Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, birim müdürleri, sendika yöneticileri ve işçiler katıldı.


Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kılınç, yapılan anlaşmanın alın teri döken çalışma arkadaşlarına hayırlı olması dileyerek başladığı konuşmasında, "Belediyemizin bütçe imkanları doğrultusunda, işçilerimizi mağdur etmeyecek şekilde Hak-İş Konfederasyonu bağlı Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladık. Yaptığımız anlaşmanın mesai arkadaşlarımıza, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.


Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç ise işçinin hakkını gözeten Belediye Başkanı Kılınç'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından taraflar sözleşmeyi imzaladı. - ADIYAMAN

Hizmet İş Sendikası, Hasan Kılınç, Adıyaman, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Hulusi Akar, Yunan Savunma Bakanı ile görüştü Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:00:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]