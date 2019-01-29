Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesinden Ağaçlara Bakım

Adıyaman Belediyesinden Ağaçlara Bakım

1 saat önce

Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, şehir genelinde ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştiriyor.

Adıyaman Belediyesinden Ağaçlara Bakım, System.String[]
Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, şehir genelinde ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştiriyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki birçok alanda bulunan ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştirmeye başladı. Mevsim gereği kaldırım, refüj, park, bahçe ve mezarlıklarda bulunan ağaçların bakımı için bu işlemi yaptıklarını söyleyen yetkililer, ağaç budama çalışmalarındaki temel amacın ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmelerini sağlamak olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu Günlük Kiralık Dairedeki Cinayette Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı

8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti Motosikletle Giderken Çelik Halatın Boğazını Kestiği İmam Ağır Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 17:04:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesinden Ağaçlara Bakım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]