Adıyaman Belediyesinden Ağaçlara Bakım
1 saat önce
Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, şehir genelinde ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştiriyor.
Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, şehir genelinde ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştiriyor.
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki birçok alanda bulunan ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştirmeye başladı. Mevsim gereği kaldırım, refüj, park, bahçe ve mezarlıklarda bulunan ağaçların bakımı için bu işlemi yaptıklarını söyleyen yetkililer, ağaç budama çalışmalarındaki temel amacın ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmelerini sağlamak olduğunu söyledi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA
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