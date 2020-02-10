Adıyaman Belediyesinden akıllı şehir projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesinden akıllı şehir projesi - Son Dakika

Adıyaman Belediyesinden akıllı şehir projesi

6 saat önce

Akıllı şehir projeleri ile önemli bir çalışmaya imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden destek alan Adıyaman Belediyesi, benzer çalışmayı Adıyaman'da da uygulamak için ilk adımı attı.

Adıyaman Belediyesinden akıllı şehir projesi, System.String[]

Akıllı şehir projeleri ile önemli bir çalışmaya imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden destek alan Adıyaman Belediyesi, benzer çalışmayı Adıyaman'da da uygulamak için ilk adımı attı.


Adıyaman Belediyesi yöneticileri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Adıyaman'da uygulamayı planladıkları akıllı şehir projeleri ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının destekleriyle Adıyaman'da uygulanması hedeflenen akıllı şehir projeleriyle ilgili düzenlenen toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye başkan yardımcıları ve ilgili teknik personel katıldı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli teknik personel tarafından verilen bilgilerden sonra proje hakkında değerlendirmede bulunan yetkililer, uygulanacak proje sayesinde Adıyaman Belediyesinde coğrafi bilgi sistemleri ve harita tabanlı uygulamalar, belediye karar destek sistemleri, mahalle kartlarının oluşturulması ve personel performans sistemlerinin ölçümü, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularında önemli yenilikler sağlanacağını dile getirdi. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:42 Kaynak: İHA
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