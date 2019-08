Adıyaman Belediyesinden bayramı hazırlığı

Adıyaman Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Adıyaman Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.



Zabıta, veteriner ve temizlik işleri müdürlüklerinden oluşan görevli ekipler, kurban satış ve kesim yerleri için gerekli tedbirleri aldı.



Bayram süresince hizmet vermeye devam edecek olan belediye ekipleri tarafından tedbir alınmasının yanı sıra, kurbanlık kesim ve satış alanları da sağlıklı ve hijyenik bir ortama kavuşturuldu.



Vatandaşların mağduriyet yaşamadan rahat bir şekilde kurban ibadetini yerine getirebilmesi için, alanların belirlenmesi hususunda hassasiyetle görevlendirmeler yapıldığını belirten yetkililer, "Kurban kesimi için iki merkez adres belirledik. Bunlardan birisi Bahçecik Mahallesinde yeni mezarlığın doğusundaki belediyemize ait olan hayvan pazarı, burada hem satış, hem kesim yapılacak. Bir diğeri Eğri Çayı bölgesi dere kısmı. Yani Altınşehir ve Karaali köprüleri arasında kalan bölümde de hem hayvan satışı, hem de hayvan kesimi yapılacak. Her iki alanda belediyemizden bağımsız 30 civarında kasap bulunacak. Vatandaşlarımız burada kurbanlarını rahatlıkla kesebilecek. Bu alanda Vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 2 adet dinlenme çadırı, mescid ve WC kuruldu. Belediyemizin hizmete sunduğu bu alanlar haricinde vatandaşlarımız özel besi çiftliklerinden temin ettikleri kurbanlıkları söz konusu çiftliklerde veya Saftat Et Kombinesinde kestirebilir. Bununla beraber su ve kanalizasyon sistemleri olan oto yıkama yerlerinde de kurban kesimini yapabilecek. Bahsettiğimiz alanlar belediyemizin teklifi, Adıyaman Valiliği'nin onayı ile içerisinde vali yardımcımızın, müftümüzün, veteriner hekimlerin ve iştirakçi kurumların temsilcilerinin de bulunduğu kurban hizmetleri komisyonu tarafından belirlenmiştir. İlgili alanlar, çevre temizliği ve düzeni göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bu nedenle malum yerler haricinde satış ve kesim yapılamayacaktır" dedi.



Kaçacak olan kurbanlıklarla ilgili de tedbir aldıklarına dair bilgi veren yetkililer, "Kaçan kurbanlıklar istemediğimiz bir durum, ancak her sene stres ve korkuya bağlı olarak kaçan kurbanlıklar olabiliyor. Bazen trafiği aksatıp çevreye zarar verebiliyorlar. Kurban Yakalama Timimiz olacak. Bu timin içinde veteriner hekim mutlaka bulunacak. Bayram süresince timimiz 24 saat esasına göre görevinin başında olacak. Önceki senelerde olduğu gibi, yine bu Kurban Bayramı döneminde inşallah mağduriyetler yaşanmadan kaçan kurbanlıklar yakalanıp sahiplerine teslim edilecektir.



Hayvan satıcılarımıza, kasaplara ve vatandaşlarımıza önerilerimiz de olacak. Satıcılarımızın damızlık değeri olan dişi, gebe, yeni doğum yapmış, hastalıktan yeni çıkmış olan hayvanları satmamalarını öneriyoruz.



Kasaplarımızın gerek kendi sağlığı, gerekse vatandaşlarımızın sağlığı açısından hijyen kurallarına ve hayvan refahı için hayvanın minimum acı ile kurban edilmesi manasında kesim kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımıza, kurbanlık alırken, belediyemizin satış ve kesim alanlarında asmış olduğu kurban rehberindeki hususlara dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Kurban rehberimizi broşür olarak ilgili alanlarda vatandaşlarımıza dağıtacağız. Ancak yine de kurban ibadetimizin sıhhati açısından şu hususlara dikkat etmek gerekir. Kurbanlık hayvanımızın veteriner sağlık raporu olmalı.



Küpeli olmalı, çok zayıf ve düşkün olmamalı, salya, burun, göz akıntısı olmamalı, pis kokulu ishali olmamalı, vücudunda yara, şişlik, ödem olmamalı, öksürük, nefes darlığı olmamalı, kuyruğunun üçte biri eksik veya yaralı olmamalı, koyun ve keçilerde bir, sığırlarda iki memesi kurumuş olan hayvan kurban edilemez, buna dikkat edilmeli, hayvan kesim yerine yürüyerek gidemeyecek derecede aksak olmamalı. Hayvanın kulağının ve boynuzunun üçte biri eksik olmamalı, burnu kesik olmamalı.



Hayvanın her iki gözü görüyor olmalı, kurbanlık hayvanın yaşının uygun olması önemlidir. Vatandaşlarımız yaş kontrolünü kurban rehberimizden öğrenebilirler.



Ayrıca dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de, çevre temizliğine dikkat edilmelidir. Belediyemiz tarafından gerekli organizasyonlar yapıldı. Veteriner müdürlüğü, temizlik işleri müdürlüğü, ilaçlama ekipleri ve zabıta ekipleri bayram süresince yoğun mesai harcayacaklar. Çevrenin temiz tutulması, atıkların gelişi güzel ortaya atılmaması ekiplerimizin işlerini daha da kolaylaştıracaktır. Bu konuda vatandaşlarımızın, gelişi güzel atıklarını ortaya atmadan ekiplerimize yardımcı olmalarını istiyoruz.



Son olarak, kimsenin mağdur olmaması için, sahte paralara dikkat edilmeli ve kesilen etler 12 saat dinlendirildikten sonra tüketilmelidir" şeklinde bilgi verildi. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Emeklilerin dört gözle beklediği ikramiye ödemeleri bugün başladı

Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 35 bini aştı

İstanbul kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesi

Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor