Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesinden Çölyak Hastalarına Gıda Yardımı

Adıyaman Belediyesinden Çölyak Hastalarına Gıda Yardımı

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından çölyak hastalarına, glütensiz mamullerden oluşan gıda paketi dağıtıldı.

Adıyaman Belediyesinden Çölyak Hastalarına Gıda Yardımı, System.String[]
Adıyaman Belediyesi tarafından çölyak hastalarına, glütensiz mamullerden oluşan gıda paketi dağıtıldı.

Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan'ın da destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte çölyak hastalarına dağıtılan paketlerle ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, yardımların 300 aileye ulaştırıldığını dile getirdi.

Adıyaman'da ilk kez çölyak hastalarına yönelik gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildiğini de belirten belediye yetkilileri, içerisinde tatlı ve tuzlu yiyecekler ile ekmekten oluşan glütensiz gıda paketleri ile çölyak hastalarına bir nebze olsun destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Yapılan yardımdan dolayı bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan ise gıda paketlerinden teslim alan hak sahiplerinin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:00 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yağmurdan Yıkılan Toprak Evdeki 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü Son Dakika! Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı

15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti Adanalı Muhtar Adayının Seçim Afişi, Büyük Yankı Uyandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:33:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesinden Çölyak Hastalarına Gıda Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]