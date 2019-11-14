Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesinden, engelli kardeşlere moral ziyareti
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesinden, engelli kardeşlere moral ziyareti - Son Dakika

Adıyaman Belediyesinden, engelli kardeşlere moral ziyareti

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu üyeleri, zihinsel engelli Kenan ve Hakan kardeşleri evinde ziyaret ederek, moral verdi.

Adıyaman Belediyesinden, engelli kardeşlere moral ziyareti, System.String[]

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu üyeleri, zihinsel engelli Kenan ve Hakan kardeşleri evinde ziyaret ederek, moral verdi.


Komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren anne Seniha Karakaş, emeği geçenlere teşekkür ederek, çok duygulandığını söyledi.


Komisyon üyeleri ise yaptıkları açıklamada, merkezde kaydı bulunan ve düzenli olarak ayni yardımda bulunulan Karakaş ailesini evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek, anneye ve engelli çocuklara moral olunması amacıyla çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:03 Kaynak: İHA
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