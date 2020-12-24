Adıyaman Belediyesinden fırınlarda denetim - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren pide fırınlarında hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yaptı.

Gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, belirlenen kurallara uymayan ve iş yerinin temizliğine önem göstermeyen iş yerlerine sözlü ve yazılı uyarılarda bulunulduğunu ifade etti.

Vatandaşlar ise denetimlerden duydukları memnuniyeti belirterek, yetkililere teşekkür etti.