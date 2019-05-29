Adıyaman Belediyesinden hastanede temizlik çalışması
1 saat önce
Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde temizlik çalışması yaptı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:49 Kaynak: İHA
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
bahçesinde temizlik çalışması yaptı.
Hergün günün ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar şehir genelinde temizlik çalışması yürüten Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesi ile çevresinde de temizlik çalışması gerçekleştirdi. Daha önce okullarda, mesire alanlarında, cadde ve sokaklarda yürüttükleri temizlik çalışmalarını hastane bahçesinde ve çevresinde de yaptıklarını dile getiren temizlik işleri müdürlüğü yetkilileri, daha temiz bir Adıyaman için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirtti. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları ise Adıyaman Belediyesi yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN
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