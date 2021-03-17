Adıyaman Belediyesinden kahramanlar için online konser - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından online konser düzenleyecek.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında pandemi boyunca sosyal etkinliklerini sosyal medya hesaplarından online olarak takipçilerine sunan Adıyaman Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü için de anlamlı bir konser yayını yapacak.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla çeşitli etkinliklere imza atacak olan Adıyaman Belediyesi, ilk olarak tüm şehitler adına fidan dağıtımı gerçekleştirecek. Bunun yanında 18 Mart Perşembe günü saat 20.00 de Adıyaman Musiki Derneği üyeleri tarafından verilecek olan 'Kahramanlık Türküleri' konseri ise belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Yetkilileri, tüm Adıyamanlıları düzenlenecek olan 'Kahramanlık Türküleri' konserini takip etmeye davet etti. - ADIYAMAN